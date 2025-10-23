Omicidio Marianella gli ultrà esultavano dopo il raid punitivo | Li abbiamo distrutti e sfondati Le intercettazioni in Questura

Piove a dirotto quando Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia scendono in manette dal cellulare della Penitenziaria e si infilano rapidamente dentro il Tribunale di Rieti dove li. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Omicidio Marianella, gli ultrà esultavano dopo il raid punitivo: «Li abbiamo distrutti e sfondati». Le intercettazioni in Questura

