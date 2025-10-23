Omicidio Marianella gli ultrà davanti al giudice Barberini ammette | Abbiamo fatto una cavolata Le intercettazioni li incastrano
Rabbia, vergogna e frasi che pesano come macigni. Oggi, giovedì 23 ottobre, Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia? i tre ultrà reatini fermati per. 🔗 Leggi su Leggo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quindi Vannacci definisce implicitamente “dei nostri” gli ultras arrestati con accusa di omicidio volontario per la morte del povero autista Marianella. Sui loro social immagini di Mussolini e iconografia fascista. Leghisti, tutto bene? - facebook.com Vai su Facebook
https://radiondadurto.org/?p=201834 - Tre neofascisti, tifosi della Sebastiani Basket Rieti, in arresto. Sono accusati di omicidio ai danni del secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia,Raffaele Marianella, con il lancio di mattoni da un cavalcavia. Fanno p - X Vai su X
Omicidio Marianella, gli ultrà davanti al giudice, Barberini ammette: «Abbiamo fatto una cavolata». Le intercettazioni li incastrano - Oggi, giovedì 23 ottobre, Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia — i tre ultrà reatini fermati ... Scrive msn.com