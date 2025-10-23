Omicidio Marco Veronese l’agguato del killer incappucciato Ha colpito anche quando era terra

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo descrivono come una persona tranquilla, gentile, Marco Veronese. Piccolo imprenditore di 39 anni, è stato ucciso brutalmente, con molte pugnalate al petto a notte fonda, intorno all’una e trenta di giovedì 23 ottobre, a Collegno, città alle porte di Torino. Al momento, per le modalità, si esclude soltanto che possa essere un omicidio legato alla criminalità, ma si sospetta si tratti di un agguato. Così restano aperte altre ipotesi setacciate in queste ore dai carabinieri per capire se l’uomo, descritto da chi lo conosce come una persona specchiata, avesse avuto problemi personali o legati alla sua attività, motivi di rancore tali da spingere qualcuno a ucciderlo così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

omicidio marco veronese l8217agguato del killer incappucciato ha colpito anche quando era terra

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Marco Veronese, l’agguato del killer incappucciato. “Ha colpito anche quando era terra”

News recenti che potrebbero piacerti

omicidio marco veronese l8217agguatoOmicidio a Collegno, Marco Veronese accoltellato a morte in strada da un uomo incappucciato. Il killer è in fuga - La vittima, titolare di un’azienda di videosorveglianza, è stata colpita in strada, in via Sabotino all’angolo di corso Francia, verso l’1. Lo riporta quotidiano.net

omicidio marco veronese l8217agguatoChi era Marco Veronese, ucciso a Collegno. Conosceva il suo assassino? - Trentanove anni, aveva un azienda di videosorveglianza. Da quotidiano.net

omicidio marco veronese l8217agguatoMarco Veronese colpito da 13 coltellate, la vicina: «Ho visto un uomo incappucciato che lo colpiva, poi è finito a terra. Non si è più mosso» - Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, è stato accoltellato e ucciso sotto casa dei genitori in via Sabotino, a Collegno, dove l'imprenditore viveva dopo la separazione. Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Marco Veronese L8217agguato