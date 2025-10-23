Omicidio Marco Veronese l’agguato del killer incappucciato Ha colpito anche quando era terra

Lo descrivono come una persona tranquilla, gentile, Marco Veronese. Piccolo imprenditore di 39 anni, è stato ucciso brutalmente, con molte pugnalate al petto a notte fonda, intorno all’una e trenta di giovedì 23 ottobre, a Collegno, città alle porte di Torino. Al momento, per le modalità, si esclude soltanto che possa essere un omicidio legato alla criminalità, ma si sospetta si tratti di un agguato. Così restano aperte altre ipotesi setacciate in queste ore dai carabinieri per capire se l’uomo, descritto da chi lo conosce come una persona specchiata, avesse avuto problemi personali o legati alla sua attività, motivi di rancore tali da spingere qualcuno a ucciderlo così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Marco Veronese, l’agguato del killer incappucciato. “Ha colpito anche quando era terra”

