Omicidio Luciana Ronchi l’ex marito Luigi Morcaldi | Sono un assassino e un fallito

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ottobre 2025 – “Sono un assassino”. Queste le parole  di Luigi Morcaldi, 64 anni, davanti ai pm di Milano Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia e agli investigatori della Polizia Locale, confessando l’omicidio dell’ex moglie  Luciana Ronchi., 62 anni, uccisa a coltellate in strada ieri mattina nel quartiere Bruzzano, vicino alla sua casa. In sostanza, da quanto si è saputo, il 64enne, che ha pianto durante l'interrogatorio di ieri sera, ha detto che non si sa spiegare perché l'ha fatto, ma ha anche ricostruito il suo “f allimento di vita, di relazione, che poi è diventato anche economico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

