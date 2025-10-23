Omicidio Luciana Ronchi l’ex Luigi Morcaldi | ‘Da lei ho subito una crudeltà disumana’ la lettera in auto

Notizieaudaci.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Donato Milanese, il 64enne ha confessato il delitto ma ha negato la premeditazione. Ha confessato l’omicidio sostenendo che solo avrebbe voluto “spaventarla in modo violento”. Lo ha dichiarato interrogato dai pm di Milano, Luigi   Morcaldi  , parlando della relazione interrotta 3 anni fa con Luciana Ronchi. “Dottore, non so che dirle. Io queste cose le sentivo in tv”.  ‘Sono spariti 1400 euro, vivo da senzatetto’. Morcaldi  ha negato la premeditazione (“ma stiamo scherzando? Non sapevo neanche da dove era oggi la Luciana. Dal 2022 io e lei non ci siamo mai parlati) parlando di un delitto “d’impeto” (“l’ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto”). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

omicidio luciana ronchi l8217ex luigi morcaldi 8216da lei ho subito una crudelt224 disumana8217 la lettera in auto

© Notizieaudaci.it - Omicidio Luciana Ronchi, l’ex Luigi Morcaldi: ‘Da lei ho subito una crudeltà disumana’, la lettera in auto

Approfondisci con queste news

omicidio luciana ronchi l8217exL'omicidio di Luciana Ronchi, l'ex confessa: «Non volevo ammazzarla, pensavo di darle 2-3 coltellate, non 14» - Luigi Morcaldi, 64 anni, risponde così ai pm di Milano Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia che lo hanno interrogato per l'omicidio dell'ex compagna Luciana Ronchi, uccisa mercoledì a Bruzzano ... Scrive milano.corriere.it

omicidio luciana ronchi l8217exLuciana Ronchi, l'ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali: le immagini a «Dentro la notizia» - Luciana Ronchi, gli ultimi istanti della sua vita immortalati in un fermo immagine tratto da un video di una telecamera di sicurezza del condominio. Scrive ilmattino.it

omicidio luciana ronchi l8217exOmicidio Luciana Ronchi, 62enne ammazzata dall’ex a Bruzzano/ La vicina: “C’era tanto sangue…” - L'omicidio di Luciana Ronchi stamane a Storie Italiane con la testimonianza raccolta dal talk di Rai Uno di una vicina di casa ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Luciana Ronchi L8217ex