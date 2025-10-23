San Donato Milanese, il 64enne ha confessato il delitto ma ha negato la premeditazione. Ha confessato l’omicidio sostenendo che solo avrebbe voluto “spaventarla in modo violento”. Lo ha dichiarato interrogato dai pm di Milano, Luigi Morcaldi , parlando della relazione interrotta 3 anni fa con Luciana Ronchi. “Dottore, non so che dirle. Io queste cose le sentivo in tv”. ‘Sono spariti 1400 euro, vivo da senzatetto’. Morcaldi ha negato la premeditazione (“ma stiamo scherzando? Non sapevo neanche da dove era oggi la Luciana. Dal 2022 io e lei non ci siamo mai parlati) parlando di un delitto “d’impeto” (“l’ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto”). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Luciana Ronchi, l’ex Luigi Morcaldi: ‘Da lei ho subito una crudeltà disumana’, la lettera in auto