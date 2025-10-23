Omicidio Luciana Ronchi a Milano l' ex compagno Luigi Morcaldi ai pm durante interrogatorio | Sono un assassino e un fallito
Morcardi ha raccontato il suo “fallimento di vita, di relazione, che poi è diventato anche economico”. Un crollo che, a suo dire, avrebbe avuto origine nella fine della relazione con l’ex compagna “Sono un assassino e un fallito. è stato un momento, l'ho vista e. non so spiegare perché l'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una lettera intitolata 'La torta avvelenata" è stata trovata nell'auto di Luigi Morcaldi ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato, per aver aggredito in strada e ucciso la sua ex compagna, Luciana Ronchi, con 14 coltellate, a Milano. La missiva, secondo - facebook.com Vai su Facebook
E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. In gravissime condizioni all'arrivo all'ospedale di Niguarda, la 62enne è stata operata per diverse ore dagli specialisti del - X Vai su X
Procuratore Milano, Luciana Ronchi uccisa con 14 coltellate - E' stata colpita con 14 coltellate e con "particolare accanimento al volto" Luciana Ronchi, la 62enne uccisa ieri a Milano dall'ex compagno Luigi Morcaldi in carcere con l'accusa di omicidio aggravato ... Segnala ansa.it
Milano, Luigi Morcaldi confessa l’omicidio di Luciana Ronchi: non so perché l’ho fatto - È morta Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata mercoledì mattina a Milano dall’ex compagno Luigi Morcaldi. termometropolitico.it scrive
Omicidio Luciana Ronchi, l’ex compagno Luigi Morcaldi: “Sono un assassino e un fallito” - Oggi i pm inoltreranno all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare ... msn.com scrive