Omicidio Luciana Ronchi a Milano l' ex compagno Luigi Morcaldi ai pm durante interrogatorio | Sono un assassino e un fallito

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morcardi ha raccontato il suo “fallimento di vita, di relazione, che poi è diventato anche economico”. Un crollo che, a suo dire, avrebbe avuto origine nella fine della relazione con l’ex compagna “Sono un assassino e un fallito. è stato un momento, l'ho vista e. non so spiegare perché l'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

