Omicidio Izzo padre e figlio confessano di aver ucciso il barbiere
Svolta nel processo per l'omicidio di Luigi Izzo, il barbiere assassinato nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2022 davanti alla sua abitazione come conseguenza di una lite scoppiata poche ore prima in un locale di Castel Volturno.Accusati del delitto Alessandro e Roberto Moniello, padre e figlio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
CASTEL VOLTURNO - Omicidio del barbiere Izzo, chiesto la conferma dell’ergastolo per Moniello e di 25 anni per il figlio - 23:26:12 Chiesta la conferma dell' ergastolo per Alessandro Moniello la condanna a ventiquattro anni per il figlio Roberto. Scrive casertafocus.net