Omicidio Izzo padre e figlio confessano di aver ucciso il barbiere

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nel processo per l'omicidio di Luigi Izzo, il barbiere assassinato nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2022 davanti alla sua abitazione come conseguenza di una lite scoppiata poche ore prima in un locale di Castel Volturno.Accusati del delitto Alessandro e Roberto Moniello, padre e figlio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

