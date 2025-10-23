Omicidio di notte | uomo accoltellato in strada a Collegno
Omicidio in strada a Collegno nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2025. Intorno all'1, un uomo è stato ritrovato ferito a terra, all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino. L'allarme è stato dato da un passante. Il personale del 118 di Azienda Zero ha avviato le manovre di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
