Omicidio di Mario Molinaro soffocato a Messina con un tubo da irrigazione arrestato un 63enne
Un catanese di 63 anni è stato arrestato a Messina per omicidio: avrebbe soffocato Mario Molinaro con un tubo da irrigazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
