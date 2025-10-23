Omicidio di Marco Veronese a Collegno vicino Torino ucciso a coltellate da un killer incappucciato | è in fuga

Omicidio in strada a Collegno vicino Torino, ucciso il 39enne Marco Veronese: caccia al killer, è fuggito dopo l'aggressione.

Ucciso da una persona incappucciata e lasciato sul marciapiedi all'incrocio: l'assassino è in fuga - Accoltellato a morte in strada nella notte per motivi sconosciuti: la vittima è un uomo di 39 anni di Collegno (Torino) ucciso intorno all'1:30 tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre all'angolo tra via ...