Omicidio di Marco Veronese a Collegno ucciso sotto casa dei genitori | viveva con loro dalla separazione

Marco Veronese, vittima dell'omicidio avvenuto a Collegno, è stato ucciso sotto casa dei genitori con cui era tornato a vivere dopo la separazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Marco Veronese a Collegno, ucciso sotto casa dei genitori: viveva con loro dalla separazione

Omicidio a Collegno: chi era Marco Veronese, l’imprenditore accoltellato sotto casa - Collegno è stata scossa da un episodio di violenza drammatica: Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, è stato ucciso sotto casa nel cuore della notte. Secondo notizie.it

Omicidio nel Torinese, Marco Veronese ucciso a Collegno: killer incappucciato ora in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio nel Torinese, Marco Veronese ucciso a Collegno: killer incappucciato ora in fuga ... Da tg24.sky.it

Omicidio a Collegno: identificato Marco Veronese, 39 anni, ucciso in corso Francia - Omicidio a Collegno: Marco Veronese, 39 anni, identificato come la vittima accoltellata in corso Francia. Riporta quotidianopiemontese.it