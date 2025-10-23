Omicidio di Marco Veronese a Collegno testimone oculare svela la dinamica | Lo inseguiva e l' ha ucciso

Una testimone racconta l'assassino a Marco Veronese a Collegno: urla, fuga e un uomo incappucciato visto scappare nella notte. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Marco Veronese a Collegno, testimone oculare svela la dinamica: "Lo inseguiva e l'ha ucciso"

Altri contenuti sullo stesso argomento

I dettagli sull'omicidio di Marco Veronese, imprenditore 39enne accoltellato a morte a Collegno da un uomo incappucciato. Non si tratta di rapina. - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio nel Torinese, Marco Veronese ucciso a Collegno: killer incappucciato ora in fuga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio nel Torinese, Marco Veronese ucciso a Collegno: killer incappucciato ora in fuga ... Segnala tg24.sky.it

Omicidio a Collegno: chi era Marco Veronese, l’imprenditore accoltellato sotto casa - Collegno è stata scossa da un episodio di violenza drammatica: Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, è stato ucciso sotto casa nel cuore della notte. Si legge su notizie.it

Collegno'da trajedi: Marco Veronese ölümcül bir pusuda öldürüldü - Un tragico evento ha colpito Collegno, dove Marco Veronese ha tragicamente perso la vita a causa di un'aggressione fatale. Riporta notizie.it