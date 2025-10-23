Omicidio di Comunanza Funari davanti al giudice Il legale | Servono altre indagini

Ascoli, 23 ottobre 2025 – Davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli è comparso stamani Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza. Sull’uomo pende la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore capo di Ascoli Umberto Monti che lo accusa di omicidio volontario ai danni di Paradisi, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, oltre ai reati di violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e tentato incendio doloso, per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

