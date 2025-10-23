Omicidio dell’autista a Rieti Kevin Pellecchia in un’intercettazione | ‘Ho lanciato il sasso appuntito’

La svolta nelle indagini. Un’agghiacciante confessione scuote il mondo dello sport italiano. Kevin Pellecchia, 20 anni, fermato per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket vicino Rieti, avrebbe ammesso durante un’intercettazione ambientale negli uffici della Questura di aver lanciato il sasso che ha causato la morte di Raffaele Marianella, 42 anni, uno dei due autisti del bus colpito durante l’agguato di domenica scorsa sulla Salaria. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, durante una captazione ambientale Pellecchia avrebbe detto una frase agghiacciante agli altri ultrà fermati: “Era quello più appuntito”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio dell’autista a Rieti, Kevin Pellecchia in un’intercettazione: ‘Ho lanciato il sasso appuntito’

