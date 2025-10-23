Omicidio dell’autista a Rieti Kevin Pellecchia in un’intercettazione | ‘Ho lanciato il sasso appuntito’

Notizieaudaci.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La svolta nelle indagini. Un’agghiacciante confessione scuote il mondo dello sport italiano. Kevin Pellecchia, 20 anni, fermato per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket vicino Rieti, avrebbe ammesso durante un’intercettazione ambientale negli uffici della Questura di aver lanciato il sasso che ha causato la morte di Raffaele Marianella, 42 anni, uno dei due autisti del bus colpito durante l’agguato di domenica scorsa sulla Salaria. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, durante una captazione ambientale Pellecchia avrebbe detto una frase agghiacciante agli altri ultrà fermati: “Era quello più appuntito”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

omicidio dell8217autista a rieti kevin pellecchia in un8217intercettazione 8216ho lanciato il sasso appuntito8217

© Notizieaudaci.it - Omicidio dell’autista a Rieti, Kevin Pellecchia in un’intercettazione: ‘Ho lanciato il sasso appuntito’

Leggi anche questi approfondimenti

Rieti, l’intercettazione che inchioda l’ultrà sull’omicidio dell’autista del bus: «Sono stato io a tirare il sasso» - Si tratta di Kevin Pellecchia, 20 anni, il più giovane dei tre ultrà fermati per l’omicidio di Raffaele Marianella ... Si legge su msn.com

omicidio dell8217autista rieti kevinAssalto al bus a Rieti, l'intercettazione dell'ultrà che ammette il lancio del sasso: «Era quello più appuntito» - Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura ... Secondo msn.com

omicidio dell8217autista rieti kevinKevin Pellecchia, chi è l'ultrà che ha lanciato il sasso contro il bus a Rieti. «Piange in cella» - Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Dell8217autista Rieti Kevin