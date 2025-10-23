Omicidio Carvone | chiesta la conferma dell' ergastolo La difesa | Ferrarese non sparò per uccidere

BRINDISI- Giampiero Carvone sarebbe stato ucciso per aver rotto il vincolo dell'omertà, in un contesto criminale. Ad autorizzare la spietata esecuzione sarebbe stato un elemento di spicco di un clan brindisino della Scu. Il procuratore generale Imerio Tramis ha chiesto la conferma della condanna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

