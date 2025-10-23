Omicidio a Collegno vicino a Torino 39enne ucciso a coltellate da una persona incappucciata | caccia al killer

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate in strada a Collegno vicino Torino, in corso le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio a Collegno vicino a Torino, 39enne ucciso a coltellate da una persona incappucciata: caccia al killer

