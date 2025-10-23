Omicidio a Collegno uomo incappucciato uccide nella notte un 39enne con un coltello e scappa
L’allarme è stato dato da un passante intorno all’1,30. Il 118 è arrivato sul posto e ha tentato di rianimare la vittima che però è deceduta. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Lastampa.it
