omicidio a collegno uomo incappucciato uccide nella notte un 39enne con un coltello e scappa

L'allarme è stato dato da un passante intorno all'1,30. Il 118 è arrivato sul posto e ha tentato di rianimare la vittima che però è deceduta. Indagano i carabinieri.

