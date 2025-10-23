Omicidio a Collegno | uomo di 39 anni accoltellato in strada assassino in fuga
Omicidio a Collegno nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2025. Intorno all’1.30, un 39enne del posto è stato trovato morto in strada, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino. Sul corpo aveva i segni di diverse coltellate.Assassino in fugaSecondo le prime informazioni, la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un uomo di 39 anni è stato accoltellato a morte in strada a Collegno - 30, a Collegno (TO), in via Sabotino angolo Corso Francia, un trentanovenne del luogo è stato ucciso a seguito di un'aggressione da parte di uno sconosciuto armato di col ... Scrive rainews.it
Collegno, uomo ucciso nella notte a coltellate in corso Francia: killer in fuga - Tragedia a Collegno: un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate nella notte tra mercoledì e giovedì in corso Francia. quotidianopiemontese.it scrive
Omicidio di notte: uomo accoltellato in strada a Collegno - Intorno all'1, un uomo è stato ritrovato ferito a terra, all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino. Come scrive torinotoday.it