Omicidio a Collegno morto 39enne Marco Veronese dopo accoltellamento al cuore | inflitti circa 13 colpi da killer incappucciato in fuga – VIDEO

Secondo quanto ricostruito finora, l'omicidio si è consumato proprio sotto casa dei genitori della vittima, in via Sabotino. Marco Veronese, separato, era titolare di una ditta di videosorveglianza e, da qualche anno, dopo la fine del matrimonio, era tornato a vivere con la famiglia. L'agguato sareb.

Gli è saltato addosso, sferrandogli più di dieci coltellate dritte al cuore. L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 22 e 23 ottobre a Collegno, dove corso Francia incontra via Sabotino. Una zona tranquilla, residenziale, al confine con Torino. La vittima, Marco Vero

