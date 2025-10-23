Domenica 22 ottobre, trent’anni fa come ieri. Era domenica ed era la Giornata missionaria mondiale, il giorno in cui i fedeli cattolici di tutto il mondo pregano per i missionari. Come lo era Graziella Fumagalli (foto), medico originaria di Casatenovo, volontaria in un centro anti-tubercolosi gestito dagli operatori della Caritas italiana a Merca, città portuale del sud della Somalia, uccisa a colpi di pistola da alcuni sicari somali. Graziella aveva 51 anni. Era il capoprogetto. I colpevoli non sono stati mai identificati, come non si conosce il movente, perché nulla venne rubato. Graziella si era preparata a lungo: era andata a lavorare a 15 anni in fabbrica per pagarsi gli studi, laurearsi in Medicina a Milano e specializzarsi in Chirurgia pediatrica in Francia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omaggio alla dottoressa. Fumagalli