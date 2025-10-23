Oltre l’Ombra dei Colori con l’autore Carlo Morriello alla Biblioteca Nazionale di Napoli

Il romanzo “Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello, edizioni Bookabook Milano, sarà presentato a Napoli con l’autore nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele in Piazza Plebiscito 1, con i saluti istituzionali della direttrice Silvia Scipioni, la moderazione di Fabrizia Maltese e le letture di Elisa Maschio. Non è la prima presentazione del . 🔗 Leggi su 2anews.it

