Il romanzo “Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello, edizioni Bookabook Milano, sarà presentato a Napoli con l’autore nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele in Piazza Plebiscito 1, con i saluti istituzionali della direttrice Silvia Scipioni, la moderazione di Fabrizia Maltese e le letture di Elisa Maschio. Non è la prima presentazione del . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Oltre l’Ombra dei Colori” con l’autore Carlo Morriello alla Biblioteca Nazionale di Napoli