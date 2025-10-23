Oltre lo sguardo la mostra di Elisa Pietracito e Benedetta Chiari che esplora la biodiversità

Sabato 25 ottobre, alle ore 17, negli spazi della Galleria Pescheria, sarà inaugurata ‘Oltre lo sguardo’, la mostra a cura di Elisa Pietracito e Benedetta Chiari. Le due giovani artiste toscane espongono opere personali e collettive che esplorano le forme della natura e le tematiche contemporanee. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

