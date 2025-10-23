Oltre cento assunzioni in Autogrill ecco come candidarsi

Ilpiacenza.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avolta lancia il Recruiting Day Emilia-Romagna che si terrà il prossimo 4 novembre a Bologna, dando il via a una significativa campagna di assunzioni previste da qui alla prossima primavera.L’iniziativa nasce dalla partnership strategica tra Avolta, l’Agenzia per il Lavoro - Risorse S.p.A. e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

