Oltre 300mila accessi al pronto soccorso in Regione | uno su dieci è evitabile

23 ott 2025

Sono state oltre 300mila le richieste di pronto intervento in Friuli Venezia Giulia. Uno su dieci, però, sono casi che si potevano trattare in altro modo, chiamando il medico curante oppure recandosi in un ambulatorio. In poche parole: il 10 per cento degli accessi sono evitabili. Il reportI. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

