Oltre 300mila accessi al pronto soccorso in Regione | uno su dieci è evitabile

Sono state oltre 300mila le richieste di pronto intervento in Friuli Venezia Giulia. Uno su dieci, però, sono casi che si potevano trattare in altro modo, chiamando il medico curante oppure recandosi in un ambulatorio. In poche parole: il 10 per cento degli accessi sono evitabili. Il reportI. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Messina, sequestro beni dal valore di oltre 300mila euro a pregiudicato mafioso detenuto Un sequestro beni stimato in oltre 300mila euro, ritenuti provenienti dalle attività illecite, è stato eseguito dalle fiamme gialle di Messina nei confronti di un pregiudicato m - facebook.com Vai su Facebook

Oltre 300mila accessi al pronto soccorso in Regione: uno su dieci è evitabile - A mettere però in seria difficoltà i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari sono gli accessi “evitabili” al pronto soccorso. Come scrive udinetoday.it

Pronto soccorso, il 67% dei pazienti visitato entro i tempi previsti. L’indagine Agenas - Secondo l’ultima indagine Agenas, nel 2023 in Italia oltre 18 milioni di accessi ai PS: due su tre entro i tempi del triage, ma la maggioranza dei casi riguarda codici bianchi e verdi ... Segnala doctor33.it

Sanità: 67% accessi in pronto soccorso entro i limiti di tempo - Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 18,5 milioni di accessi in pronto soccorso, e "il 67% ha ricevuto la visita medica entro il limite di tempo massimo" p ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it