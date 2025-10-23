Oltre 16,3 milioni di pensionati in Italia | le donne sono la maggioranza ma gli uomini ricevono il 56% della spesa
L’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio statistico sulle prestazioni pensionistiche fotografa lo stato del sistema italiano al 31 dicembre 2024. Come riferisce l'INPS in una nota, le informazioni sono state elaborate a partire dai dati contenuti nel Casellario centrale dei pensionati, una banca dati che raccoglie le informazioni relative alle pensioni erogate a livello nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Oltre 6 milioni di persone hanno anche già completato la caccia ai regali e oltre 4 milioni ascoltano le hit musicali natalizie - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 15 milioni di euro per i Grandi Progetti Beni culturali 2025. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha firmato il decreto di programmazione delle risorse destinate a 5 interventi strategici in tutta Italia. https://cultura.gov.it/comunicato/28136… - X Vai su X
I 16,3 milioni di pensionati costano allo Stato 364 miliardi ogni anno - Secondo l’ultimo Osservatorio Inps, i pensionati italiani sono 16,3 milioni, con oltre 23 milioni di assegni erogati tra vecchiaia, invalidità e superstiti: la spesa complessiva supera i 364 ... Da quifinanza.it
Per le pensioni 460 milioni nel 2026, 1,8 miliardi nel 2027 - La spesa per le pensioni prevista nelle tabelle del Documento programmatico di bilancio ammonta nel 2026 a 460 milioni di euro (pari allo 0,02% del Pil). Scrive ansa.it
Pensioni oltre i 2.500 euro un taglio secco ogni anno - La legge di Bilancio 2024, insieme all'inflazione record del biennio alle spalle, ha provocato un pesante ridimensionamento delle pensioni medio- Scrive ilgiornale.it