Olio nelle Marche | dove trovare extravergine di qualità nonostante il crollo dell' 80%

'Oro verde buono' e a prezzo etico? Anche nell'anno orribile per la produzione è possibile averlo nella nostra regione, da Ascoli a Pesaro. Viaggio tra i produttori che sono scampati al flagello della mosca olearia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olio nelle Marche: dove trovare extravergine di qualità nonostante il crollo dell'80%

Approfondisci con queste news

"David in contemplazione della testa di Golia" – Orazio Gentileschi ? Olio su tela, 140 × 116 cm Galleria Nazionale delle Marche, Urbino Ieri ho avuto il piacere di visitare la splendida città di Urbino, culla del Rinascimento e patria di Raffaello. Tra le tante - facebook.com Vai su Facebook

Angela Velenosi (Ascoli) punta su leccino e biologico: "E nessun aumento di prezzo" - Ad Ascoli Angela Velenosi (Ascoli) spiega che nonostante le difficoltà per l'olio marchigiano e non solo "stiamo raccogliendo in questi giorni, dove siamo riusciti a dare trattamenti". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Questo è il peggiore olio extravergine di oliva che puoi trovare al supermercato - Test svizzero sugli oli extravergine: bocciato Lidl, promosso Manor Bio. Segnala greenme.it

Olio extravergine di oliva 'falso', è scandalo: chi sono i marchi sotto indagine? - Ancora una volta sotto accusa il settore dell'alimentazione: dopo l'allarme lanciato dall'OMS in merito al consumo eccessivo di carne rossa e di carni lavorate in genere, questa volta a finire sul ... Lo riporta it.blastingnews.com