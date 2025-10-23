Olio annata a ostacoli Frantoio a ritmi ridotti | Le olive sono poche ma la resa è migliore
Prato, 23 ottobre 2025 – Meno olive, ma rese migliori: questo in estrema sintesi il quadro dell’ annata olearia 2025, tracciato da Felice Curcetti, titolare di Felice Agricoltura e gestore del frantoio biologico di Rocca a Montemurlo, uno dei maggiori impianti della provincia. Una stagione complessa, segnata da eventi atmosferici avversi e dall’annuale “scarica” naturale delle piante. “La raccolta è iniziata i primi di ottobre e, fortunatamente, le rese sono tornate a livelli abituali – spiega Curcetti –. Lo scorso anno, con un’annata più generosa, le olive avevano reso poco; quest’anno, nonostante la quantità sia inferiore, raggiungiamo già all’inizio della frangitura mediamente il 10% e oltre di resa: significa che 100 chili di olive producono 10 chili di olio ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
