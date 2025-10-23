Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | dal 7 gennaio l' Arena di Verona chiude al pubblico per oltre due mesi

Veronasera.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle cerimonie delle olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026, l’Arena di Verona sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire l’organizzazione e la realizzazione degli eventi. L’anfiteatro, scelto come sede per la cerimonia di chiusura delle olimpiadi invernali il 22. 🔗 Leggi su Veronasera.it

