Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | dal 7 gennaio l' Arena di Verona chiude al pubblico per oltre due mesi
In vista delle cerimonie delle olimpiadi e paralimpiadi invernali del 2026, l’Arena di Verona sarà temporaneamente chiusa al pubblico per consentire l’organizzazione e la realizzazione degli eventi. L’anfiteatro, scelto come sede per la cerimonia di chiusura delle olimpiadi invernali il 22. 🔗 Leggi su Veronasera.it
