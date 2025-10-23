Olimpia Milano | alla rimonta manca solo il lieto fine
Milano - Se a Sassari la rimonta era stata completata in modo vincente, questa volta, a livello ben più alto e con uno scarto maggiore (sotto 22 punti) i biancorossi non ci sono riusciti con Valencia. L’ Olimpia ha perso 100-103 in una partita da montagne russe passando dal -17 al -6, ma anche dal -22 fino alla parità al 38’, Un vero peccato perchè l’Armani si presentava da miglior difesa della competizione e invece ha concesso la sua vecchia media di 77 punti dopo solo 25’. Toccando il fondo è stato un altro film, ma l’incredibile rimonta da -22 negli ultimi 12’ è stata solo sfiorata. Un peccato perché in attacco invece ha trovato tante buone soluzioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Bravissimi!!!Under 14 Gold - Aurora Desio - Olimpia Milano 78-74 - facebook.com Vai su Facebook
L’Olimpia e Cancar rescindono: “A presto, in campo” La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il club e Vlatko Cancar hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto in corso. L'Olimpia desidera ringraziare Cancar per il comportamento es - X Vai su X
Olimpia Milano: alla rimonta manca solo il lieto fine - Se a Sassari la rimonta era stata completata in modo vincente, questa volta, a livello ben più alto e con uno scarto maggiore (sotto 22 punti) i biancorossi non ci sono riusciti con Valencia. Come scrive msn.com
Basket: Olimpia Milano, non bastano Bolmaro e doppia rimonta. Valencia passa al Forum in una partita folle - Elogio della follia: solo così si può definire quanto visto all'Unipol Forum nel sesto turno di Eurolega 2025- Si legge su oasport.it
Eurolega, Olimpia Milano-Valencia 100-103: gli highlights - Altra sconfitta per l'Olimpia Milano, che per la seconda volta su due cade in Eurolega davanti al proprio pubblico per 100- Da sport.sky.it