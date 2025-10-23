Olimpia Milano | alla rimonta manca solo il lieto fine

Milano - Se a Sassari la rimonta era stata completata in modo vincente, questa volta, a livello ben più alto e con uno scarto maggiore (sotto 22 punti) i biancorossi non ci sono riusciti con Valencia. L’ Olimpia ha perso 100-103 in una partita da montagne russe passando dal -17 al -6, ma anche dal -22 fino alla parità al 38’, Un vero peccato perchè l’Armani si presentava da miglior difesa della competizione e invece ha concesso la sua vecchia media di 77 punti dopo solo 25’. Toccando il fondo è stato un altro film, ma l’incredibile rimonta da -22 negli ultimi 12’ è stata solo sfiorata. Un peccato perché in attacco invece ha trovato tante buone soluzioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

