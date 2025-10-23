Ok il prezzo è giusto! torna in tv | quando la felicità sembrava costare una lavatrice

Negli anni Ottanta e Novanta ha insegnato agli italiani a dare un valore alle cose materiali e a sognare dal divano di casa. Ora il quiz più pop della tv torna con una nuova versione, tra nostalgia, ironia e comfort televisivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ok, il prezzo è giusto! torna in tv: quando la felicità sembrava costare una lavatrice

