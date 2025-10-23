La Wule Symphony Orchestra è un vasto complesso monastico che mette in scena un repertorio sinfonico eseguito da monaci della tradizione buddhista Chan, diretto dal Maestro cinese Shi Wule. Il loro obiettivo è diffondere la cultura della pace attraverso l’uso della musica come strumento di dialogo planetario. La formazione, molto amata da Placido Domingo, ospite di recente a un loro concerto a Milano, si esibirà questa sera (ore 20.30) al Teatro Duse di via Cartoleria. L’ingresso è solo su prenotazione con donazione libera inviando una mail a [email protected], specificando nome e cognome, il numero di persone e l’eventuale donazione volontaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ogni nota è come una preghiera di pace"