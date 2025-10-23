Ogni giorno il rifugio Kira assiste e accoglie cani in difficoltà maltrattati e abbandonati | un’eccellenza territoriale

A Francavilla al Mare, nel Rifugio Kira, gli animali trovano un po’ di pace. Nel centro, che è una realtà di eccellenza nel territorio francavillese, ogni giorno sono assistiti, accuditi e accolti cani in difficoltà, vittime di abbandono, maltrattamenti o rinunce di proprietà.Il canile ospita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ogni giorno il rifugio Kira assiste e accoglie cani in difficoltà, maltrattati e abbandonati: un’eccellenza territoriale - Il canile è attivo tutto l’anno e garantisce ai suoi ospiti spazi confortevoli, cure veterinarie personalizzate, attività educative e un’alimentazione di qualità, in un contesto in cui l’obiettivo pri ... Riporta chietitoday.it