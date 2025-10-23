occupazione virgilio sostegno e critiche alla mobilitazione degli studenti empolesi

EMPOLI Con l’ occupazione della scuola, gli studenti del liceo “Virgilio“ di Empoli vogliono aprire un confronto con dirigente e corpo docente per avere la possibilità "di organizzare un maggior numero di attività e incontri in cui parlare liberamente dell’attualità all’interno delle classi integrandola con i programmi scolastici". Un’iniziativa che parte dal " sostegno della causa Palestinese in rispetto dell’articolo 11 della Costituzione" e che sicuramente non è passata inosservata, scatenando numerose prese di posizioni, a favore e non. Esprime vicinanza verso la mobilitazione scolastica la Cgil Empolese-Valdelsa e la Flc-Cgil di Firenze e invitano "la comunità educante, i lavoratori e le lavoratrici, i cittadini a stringersi attorno ai propri studenti e studentesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

