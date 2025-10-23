Occhio pigro | screening visivo gratuito per i bambini a cura del Lions Club Fasano

FASANO - Nell’ambito della campagna di prevenzione dell’ambliopia il Lions Club Fasano promuove per martedì 28ottobre 2025, dalle ore 8:30 e per l’intera mattinata, uno screening gratuito oftalmologico dedicato agli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli di Fasano.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

