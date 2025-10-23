nwg italia ed nwg energia ai changemaker days 2025 di ashoka italia

NWG ITALIA e NWG ENERGIA hanno partecipato oggi, in qualità di partner, ai Changemaker Day di Ashoka Italia. Ashoka è un network globale che seleziona e sostiene gli innovatori sociali più determinati e visionari (detti Ashoka Fellows), partendo dalla convinzione che per costruire un futuro più equo e più prospero ci sia bisogno di un cambiamento che parta dal basso, dai bisogni reali della popolazione, e che offra soluzioni efficienti, replicabili e capaci di generale valore. Nato nel 1980, Ashoka è presente in 98 Paesi tra cui, dal 2015, anche l'Italia. In occasione del suo Decennale, celebrato a Milano il 22 e 23 ottobre, Ashoka Italia fa un bilancio della sua attività: in dieci anni di presenza nel nostro Paese, ha raccolto e distribuito circa due milioni di euro per sostenere il lavoro di persone che con i loro progetti producono benefici tangibili per le comunità in cui operano e mostrano con il loro esempio che tutti possono essere protagonisti del cambiamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

