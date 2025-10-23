Nuovo Teatro Val d’Agrò Mario Incudine è Archimede
Tra leggenda e verità, il testo di Costanza Di Quattro "Archimede, la solitudine di un geni" con Mario Incudine, Antonio Vasta e Tommaso Garrè diretti da Alessio Pizzech, sarà di scena domenica 26 ottobre a Santa Teresa Riva, sul palcoscenico del Nuovo Teatro Val d’Agrò. Lo spettacolo, per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
