Nuovo Teatro Val d’Agrò Mario Incudine è Archimede

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra leggenda e verità, il testo di Costanza Di Quattro "Archimede, la solitudine di un geni" con Mario Incudine, Antonio Vasta e Tommaso Garrè diretti da Alessio Pizzech, sarà di scena domenica 26 ottobre a Santa Teresa Riva, sul palcoscenico del Nuovo Teatro Val d’Agrò. Lo spettacolo, per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

