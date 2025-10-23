Nuovo Teatro Scaletta | si parte con Le lettere a Theo

Sta per partire la stagione teatrale 25-26 del Nuovo Teatro Scaletta. Il cartellone dal titolo "Abitare il tempo", curato dal direttore artistico Maurizio Puglisi e composto da dodici appuntamenti da ottobre 2025 fino a maggio 2026, verrà inaugurato sabato 25 ottobre 2025 ore 20 con Le lettere a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

