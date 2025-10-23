Nuovo sciopero generale il 28 novembre contro la Manovra Usb | Torniamo a bloccare tutto

Sciopero generale venerdì 28 novembre contro la manovra 2026 annunciato dai sindacati: lo stop è stato annunciato da Usb, e non è chiaro se aderiranno altre sigle. La protesta riguarderà tutte le categorie di lavoratori, del settore pubblico e privato. Nel frattempo il Garante apre un provvedimento sullo sciopero dello scorso 3 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nuovo sciopero generale il 28 novembre contro la Manovra, Usb: “Torniamo a bloccare tutto” - Sciopero generale venerdì 28 novembre contro la manovra 2026 annunciato dai sindacati: lo stop è stato annunciato da Usb, e non è chiaro se aderiranno ... Lo riporta fanpage.it

Salario, pensioni e armi: l’Usb proclama uno nuovo sciopero generale. “Torniamo a bloccare tutto” - Un nuovo sciopero generale “contro la finanziaria di guerra” affinché si torni a investire su salari, pensioni e sanità invece di comprare e costruire nuove armi. Riporta ilfattoquotidiano.it

L’Usb: sciopero generale contro la finanziaria il 28 novembre - (askanews) – Lo sciopero generale “contro la finanziaria di guerra” sarà il 28 novembre. Lo riporta askanews.it