Nuovo presidio per la Palestina | Rete Ferrara ricorda l’infanzia violata e gli ulivi avvelenati
Si terrà venerdì dalle 17.30 alle 19 in piazza Cattedrale, il presidio “Save Palestine – L’infanzia violata e gli ulivi avvelenati”, promosso dalla Rete Pace Ferrara. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulla condizione dei minori palestinesi e sul degrado ambientale nei Territori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
