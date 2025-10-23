Nuovo Ospedale Veterinario a Palermo | entro ottobre il bando per la struttura finanziata dalla Regione Siciliana

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto strategico per la formazione e la sanità veterinaria. Sarà pubblicato entro la fine di ottobre il bando di gara per la progettazione e la costruzione del nuovo ospedale veterinario didattico dell’Università di Palermo, un’iniziativa finanziata dalla Regione Siciliana con 5 milioni di euro provenienti dai fondi FESR 2021-2027. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, dell’ assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano e del rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

