Nuovo ospedale M5S | Contrari al partenariato pubblico-privato ostacolo alla sanità pubblica

Ilpiacenza.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In merito all'argomento della costruzione del nuovo ospedale e della probabile demolizione di quello esistente, il Movimento 5 Stelle di Piacenza così come in tutte le realtà nazionali, si dichiara contrario al ricorso al Project Financing (partenariato pubblico-privato) in quanto «ostacolo alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Nuovo ospedale, i 5 Stelle “No al project financing, ostacolo alla sanità pubblica” - "Siamo contrari al ricorso al Project Financing, partenariato pubblico- Secondo piacenzasera.it

nuovo ospedale m5s contrari«Il nuovo ospedale deve sorgere a Cosenza capoluogo»: l’appello di Cosenza Futura alla Regione e ai Comuni - Fabrizio Falvo boccia l’ipotesi Arcavacata e chiede una scelta di buon senso per garantire accessibilità e centralità alla sanità provinciale. Lo riporta cosenzachannel.it

nuovo ospedale m5s contrariNuovo ospedale, nasce un comitato contrario allo spostamento a Rende - Assemblea a Palazzo dei Bruzi con la Consulta del Commercio per gridare «No allo scippo». Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Ospedale M5s Contrari