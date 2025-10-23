Nuovo naufragio al largo della Tunisia | ci sono almeno quaranta morti

Un nuovo naufragio, avvenuto al largo della Tunisia, è costato la vita ad almeno quaranta persone migranti, morte sulla barca su cui viaggiavano, dirette in Europa. La tragedia è avvenuta nelle prime ore del mattino di mercoledì, non lontano dalla costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Un portavoce del tribunale ha fatto sapere a una radio locale che, a bordo dell’imbarcazione, ci sarebbero stati circa settanta passeggeri, tutti provenienti dall’ Africa subsahariana. La Guardia Costiera tunisina ha tratto in salvo trenta persone. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente; la procura di Mahdia ha avviato un’inchiesta per determinare le cause del capovolgimento della barca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

