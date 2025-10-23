Nuovo look al laghetto e alle zone pedonali il Parco della Pace ottiene i fondi legati alla sicurezza

Riminitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prevenire il conflitto sociale, migliorare l’illuminazione pubblica e riqualificare gli spazi verdi cittadini. Sono alcune delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana previste dai nuovi accordi di programma approvati nell’ultima seduta di giunta dalla Regione Emilia-Romagna con i comuni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Look Laghetto Zone