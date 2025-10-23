Nuovo look al laghetto e alle zone pedonali il Parco della Pace ottiene i fondi legati alla sicurezza
Prevenire il conflitto sociale, migliorare l’illuminazione pubblica e riqualificare gli spazi verdi cittadini. Sono alcune delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana previste dai nuovi accordi di programma approvati nell’ultima seduta di giunta dalla Regione Emilia-Romagna con i comuni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
QUADRIVIO: LA PROMO CHE ASPETTAVI È QUI! Un check-up visivo e un nuovo look ti aspettano a prezzi mai visti! Esame GRATUITO della vista in negozio per te! Montatura completa di Lenti Antiriflesso + Clip a soli €90,00 Montatura completa di - facebook.com Vai su Facebook