Arezzo, 23 ottobre 2025 – La X edizione di SUFA (Stand Up For Africa), con il tema “Cura dei luoghi”, questo fine settimana, sabato 25 ottobre, si fermerà a Poppi con un laboratorio che si terrà presso lo Spazio CURA (Ex Ospedale di Santa Maria della Misericordia di Poppi), per la realizzazione di una mappa percettiva del Paese di Poppi. Un laboratorio che in Casentino trova una sua storia e una sua voce anche in esperienze pregresse e con il quale si chiede a cittadini “vecchi e nuovi”, qualche minuto per raccontare emozioni legate a questo paese. Quali sono i luoghi che vi fanno sentire a casa? Quali sono i più significativi? Quali invece andrebbero valorizzati maggiormente? Quali luoghi hanno bisogno di cura? La risposta può anche essere lasciata anonima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo laboratorio dell'Ecomuseo a Poppi: mappa percettiva di comunità