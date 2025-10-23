Nuovo laboratorio dell' Ecomuseo a Poppi | mappa percettiva di comunità
Arezzo, 23 ottobre 2025 – La X edizione di SUFA (Stand Up For Africa), con il tema “Cura dei luoghi”, questo fine settimana, sabato 25 ottobre, si fermerà a Poppi con un laboratorio che si terrà presso lo Spazio CURA (Ex Ospedale di Santa Maria della Misericordia di Poppi), per la realizzazione di una mappa percettiva del Paese di Poppi. Un laboratorio che in Casentino trova una sua storia e una sua voce anche in esperienze pregresse e con il quale si chiede a cittadini “vecchi e nuovi”, qualche minuto per raccontare emozioni legate a questo paese. Quali sono i luoghi che vi fanno sentire a casa? Quali sono i più significativi? Quali invece andrebbero valorizzati maggiormente? Quali luoghi hanno bisogno di cura? La risposta può anche essere lasciata anonima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cari amici , ecco per voi il nuovo Laboratorio di scrittura autobiografica "Raccontarsi scrivendo una storia". Raccontate un momento in cui avete messo un confine, chiuso una porta, lasciato andare. Cosa vi ha portato fin lì? Cosa avete perso — e cosa avete - facebook.com Vai su Facebook
Grazie al PNRR inaugurato il nuovo laboratorio orafo della Fondazione TAB ITS Academy https://intoscana.it/it/grazie-al-pnrr-inaugurato-il-nuovo-laboratorio-orafo-della-fondazione-tab-its-academy-di-arezzo/… #rassegnastampa - X Vai su X
Nuovo laboratorio dell'Ecomuseo a Poppi: mappa percettiva di comunità - Arezzo, 23 ottobre 2025 – La X edizione di SUFA (Stand Up For Africa), con il tema “Cura dei luoghi”, questo fine settimana, sabato 25 ottobre, si fermerà a Poppi con un laboratorio che si terrà ... lanazione.it scrive