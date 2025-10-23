Nuovo impianto fotovoltaico da 8 milioni a Faenza | produrrà energia pulita pari al consumo annuo di 3.500 famiglie
Aeb (parte del gruppo A2A) compie un nuovo passo nella strategia di transizione energetica con l’avvio dell’impianto fotovoltaico di Faenza. L’investimento, pari a 8,1 milioni di euro, ha consentito la realizzazione di una struttura da 7,6 megawatt di capacità installata, in grado di generare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Cuneo: via libera dalla Regione Piemonte a 1,4 milioni per il nuovo impianto meccanizzato "Campidoglio-Altipiano"... - facebook.com Vai su Facebook
In Svezia prende forma FlagshipTHREE, il nuovo impianto di @liquidwind_se per la produzione di e-metanolo #hydrogen #renewables #efuels https://hydronews.it/in-svezia-prende-forma-flagshipthree-il-nuovo-impianto-di-liquid-wind-per-la-produzione-di-e- - X Vai su X
Nuovo impianto fotovoltaico da 8 milioni a Faenza: produrrà energia pulita pari al consumo annuo di 3.500 famiglie - L'investimento ha consentito la realizzazione di una struttura da 7,6 megawatt di capacità installata. Lo riporta ravennatoday.it
AEB: operativo il nuovo impianto fotovoltaico di Faenza - AEB (Gruppo A2A) compie un nuovo passo nella strategia di transizione energetica con l’avvio dell’impianto fotovoltaico di Faenza (Ravenna). mbnews.it scrive
8,1 milioni di investimento per il fabbisogno energetico di 3.500 famiglie: ecco l’impianto fotovoltaico AEB - Con 7,6 MW di potenza installata, l'opera dell'azienda brianzola ridurrà le emissioni di CO2 di 1880 tonnellate l’anno ... Scrive ravennaedintorni.it