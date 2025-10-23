Nuovo furto all’Istituto Comprensivo Statale Sant’Elia Fiumerapido – Vallerotonda

Ancora un episodio di furto nelle scuole della provincia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti si sono introdotti all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale Sant’Elia Fiumerapido – Vallerotonda, portando via diversi computer, tablet e attrezzature didattiche utilizzate per le attività. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it