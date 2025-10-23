Nuovo direttore sportivo Juve | spunta la candidatura di Johannes Spors Ecco cosa filtra e perché piace al club bianconero

Nuovo direttore sportivo Juve: spunta la candidatura di Johannes Spors. Ecco cosa filtra e perché l’ex dirigente del Genoa piace al club bianconero. La Juventus è pronta ad avviare una  profonda riorganizzazione della sua struttura tecnica  e il primo tassello fondamentale sarà la nomina del nuovo Direttore Sportivo. Secondo le informazioni raccolte da  Sky Sport Svizzera, il club bianconero ha definito un profilo preciso per questa figura chiave: si cerca un dirigente di caratura internazionale, ma che possieda già una conoscenza approfondita e diretta del calcio italiano. In cima alla lista dei candidati studiati dalla dirigenza torinese ci sarebbe  Johannes Spors. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

