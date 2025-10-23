Nuovo allenatore Juve Gazzetta | su Tudor restano le ombre di questi tre allenatori Il nuovo scenario dopo il ko del Bernabeu contro il Real

Nuovo allenatore Juve, la buona prova del Bernabeu allontana (per ora) le ombre dei sostituti, ma il big match dell’Olimpico resta uno snodo cruciale. Una sconfitta che fa meno male del previsto, una prestazione d’orgoglio che restituisce un minimo di serenità, ma non cancella i dubbi. La  Juventus  esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal  Real Madrid, ma  Igor Tudor, pur restando sotto osservazione, guadagna un po’ di respiro. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, la buona prova offerta contro i campioni d’Europa ha leggermente allontanato le ombre dei possibili sostituti, ma la panchina del tecnico croato resta in bilico: la prossima sfida contro la Lazio sarà un vero e proprio spartiacque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

