Nuovi strumenti urbanisitici per gestire gli affitti brevi parte l' iter della legge regionale
Parte ufficialmente l’iter legislativo per che dovrebbe portare all'approvazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi. Dopo un confronto con Comuni, associazioni di categoria e stakeholder, avviato lo scorso giugno, la Giunta regionale ha trasmesso all’Assemblea legislativa il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cari amici e amiche, Giovedì prossimo 30 ottobre suoneremo nella nostra città TORINO per una super serata all' OFF TOPIC ! Cliccate qui sotto per i biglietti (ancora qualche posto disponibile), nuovi brani, nuove sonorità, nuovi strumenti... Non vediamo l'ora - facebook.com Vai su Facebook
Ieri a Rieti abbiamo presentato i nuovi strumenti per il lavoro autonomo e la creazione d’impresa previsti dal Decreto Coesione al convegno organizzato da Cna Rieti "Lavoro autonomo e creazione d'impresa". - X Vai su X
Pemba, uno sviluppo urbano che guarda a Reggio. VIDEO - PEMBA (Mozambico) – Uteka, che nella lingua indigena più parlata a Pemba, vuol dire costruire, è il nome scelto dalla Fondazione E- Scrive reggionline.com
Giunta comunale di Castiglione della Pescaia, Partecipazione per i Nuovi Strumenti Urbanistici - La Giunta comunale di Castiglione della Pescaia invita le opposizioni, i sindacati, le associazioni e i cittadini a partecipare a un percorso di trasparenza per la redazione di nuovi strumenti ... Segnala lanazione.it
La Signa del futuro: incontro con i politici sui nuovi strumenti urbanistici - Ultimo appuntamento per parlare dei nuovi strumenti urbanistici che verranno adottati dal Comune di Signa entro il 2023. Scrive lanazione.it