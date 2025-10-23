Nuovi strumenti urbanisitici per gestire gli affitti brevi parte l' iter della legge regionale

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte ufficialmente l’iter legislativo per che dovrebbe portare all'approvazione del progetto di legge regionale sugli affitti brevi. Dopo un confronto con Comuni, associazioni di categoria e stakeholder, avviato lo scorso giugno, la Giunta regionale ha trasmesso all’Assemblea legislativa il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

