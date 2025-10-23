GARLASCO (Pavia) "Sì certo, l’ho preso io" è la risposta di Andrea Sempio sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, mandata in onda ieri sera dalla trasmissione ’Chi l’ha visto?’ su RaiTre. "Il nostro assistito ha ribadito ciò che ha sempre detto – conferma l’avvocato Liborio Cataliotti, che difende Sempio insieme alla collega Angela Taccia – ma non è un commento alla notizia del testimone, perché le dichiarazioni sono state registrate lunedì sera, prima che si sapesse". L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 parla dunque dello scontrino, ma non come replica alla notizia del testimone, ascoltato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che in base a indiscrezioni trapelate ieri avrebbe riferito che il tagliando del parcheggio di Vigevano non era di Sempio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovi dubbi sullo scontrino. Sempio: "L’ho preso io". Un superteste: non è vero